Укриття дитсадків використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу – Кабмін

Кабінет міністрів регламентував використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту дитячих садків і закладів загальної середньої освіти іншими людьми, крім учасників освітнього процесу.

Згідно з постановою №1288 від 15 жовтня, уряд вніс доповнення до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема, унормовано, що відповідно до закону "Про дошкільну освіту" об'єкти фонду захисних споруд закладів дошкільної освіти використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу.

Зазначається, що об'єкти фонду захисних споруд шкіл під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти також доступні тільки для учасників освітнього процесу.

В той же час, використання укриттів, що перебувають на балансі шкіл, для одночасного укриття учасників освітнього процесу та інших категорій населення можливе виключно за рішенням місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) та у порядку, визначеному балансоутримувачем (засновником/керівником відповідного закладу).

Так, у разі прийняття рішення щодо використання сховища школи для одночасного укриття учасників освітнього процесу та інших категорій населення балансоутримувач повинен забезпечити: перебування протягом усього часу укриття школярів в сховищі педагогічних працівників, психолога (за наявності), працівника поліції/служби охорони (за наявності); розмежування зон перебування здобувачів освіти та інших категорій населення (за можливості виділення окремих приміщень); виключення/мінімізацію перетину шляхів слідування до місця укриття та у зворотному напрямку учасників освітнього процесу та інших людей; наявність та функціонування окремих санвузлів; наявність окремої кімнати (відокремленої частини кімнати/приміщення) для гармонізації психоемоційного стану та психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; безпеку учасників освітнього процесу.