Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Укриття дитсадків використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу – Кабмін

2 хв читати
Додати як джерело
Укриття дитсадків використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу – Кабмін
Фото: КМДА

Кабінет міністрів регламентував використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту дитячих садків і закладів загальної середньої освіти іншими людьми, крім учасників освітнього процесу.

Згідно з постановою №1288 від 15 жовтня, уряд вніс доповнення до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема, унормовано, що відповідно до закону "Про дошкільну освіту" об'єкти фонду захисних споруд закладів дошкільної освіти використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу.

Зазначається, що об'єкти фонду захисних споруд шкіл під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти також доступні тільки для учасників освітнього процесу.

В той же час, використання укриттів, що перебувають на балансі шкіл, для одночасного укриття учасників освітнього процесу та інших категорій населення можливе виключно за рішенням місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) та у порядку, визначеному балансоутримувачем (засновником/керівником відповідного закладу).

Так, у разі прийняття рішення щодо використання сховища школи для одночасного укриття учасників освітнього процесу та інших категорій населення балансоутримувач повинен забезпечити: перебування протягом усього часу укриття школярів в сховищі педагогічних працівників, психолога (за наявності), працівника поліції/служби охорони (за наявності); розмежування зон перебування здобувачів освіти та інших категорій населення (за можливості виділення окремих приміщень); виключення/мінімізацію перетину шляхів слідування до місця укриття та у зворотному напрямку учасників освітнього процесу та інших людей; наявність та функціонування окремих санвузлів; наявність окремої кімнати (відокремленої частини кімнати/приміщення) для гармонізації психоемоційного стану та психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; безпеку учасників освітнього процесу.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#укриття #постанова #дитсадки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атаку…

Читати
Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати