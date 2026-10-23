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Німеччина видала Україні прикордонника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця на Одещині

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Німеччина на запит української сторони екстрадувала прикордонника, якого підозрюють в умисному вбивстві військовослужбовця під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

В повідомленні Бюро на сайті в п'ятницю зазначається, що екстрадиції вдалося домогтися завдяки спільній роботі ДБР та Офісу Генерального прокурора. Після повернення в Україну підозрюваного передали працівникам Бюро.

За інформацією ДБР, у липні 2024 року на Одещині четверо військовослужбовців самовільно залишили військову частину та намагалися незаконно потрапити до Молдови.

"Під час переслідування чоловіків інспектор прикордонної служби двічі вистрілив в одного з них, хоча, за даними слідства, жодної загрози для його життя чи здоров'я не було. Від отриманих поранень військовослужбовець загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що спочатку прикордонник запевняв, що загиблий напав на нього, а зброю він застосував для самозахисту. Однак проведені експертизи не підтвердили цю версію.

"Прикордонник незаконно виїхав з України, використавши знання прилеглої до кордону місцевості. ДБР оголосило його в міжнародний розшук", – уточнюють в Бюро.

На початку 2026 року чоловіка затримали правоохоронці Німеччини. Після завершення процедури екстрадиції його повернули в Україну.

Прикордонника підозрюють в умисному вбивстві та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#екстрадиція #прикордонник #німеччина
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