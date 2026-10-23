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В Україну з російського полону повернулись 270 людей, серед них 9 цивільних – Зеленський

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В Україну з російського полону повернулись 270 людей, серед них 9 цивільних – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

В Україну з російського полону повернулися 270 українців, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших складових Сил оборони, а також дев'ять цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"270 наших людей вдома. Дуже важливий результат. Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також дев'ять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент повідомив, що більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також додому повертаються воїни з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

"Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 19 серпня з російського полону повернулися 103 українських військовослужбовців, серед них 31 важкопоранений. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед них є захисники, які брали участь в обороні Маріуполя, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Наймолодший із визволених військовослужбовців народився у 2000 році, найстаршому – 59 років.

24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону десяти українських військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими без вісти.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#обмін #полонені #рф
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