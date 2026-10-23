У Чернігові внаслідок ворожого удару кількість постраждалих зросла до 16 – МВА

Унаслідок російської атаки на Чернігів у п'ятницю загинула одна людина, та вже 16 дістали поранень, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Брижинський у соціальній мережі Facebook.

"Внаслідок атаки ворога 1 людина загинула, ще 16 постраждали", – написав він.

Раніше Брижинський повідомляв про удар по терміналу "Нової пошти" на півночі міста. За його словами, підприємство зазнало руйнувань, попередньо, під завалами перебували люди. На момент попереднього повідомлення одна людина загинула, ще четверо постраждали.