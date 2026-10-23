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Фон дер Ляєн: Обстріл цивільного судна біля Румунії свідчить про чергову ескалацію з боку РФ у Чорному морі

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Фон дер Ляєн: Обстріл цивільного судна біля Румунії свідчить про чергову ескалацію з боку РФ у Чорному морі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість ескалацією з боку Росії в Чорному морі після обстрілу цивільного судна з українським та азербайджанським екіпажем біля берегів Румунії, внаслідок якого загинув моряк, ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

"Я глибоко стурбована черговою ескалацією з боку Росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було обстріляне цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти невинних людей і відкрито порушують норми міжнародного права", – написала фон дер Ляєн у дописі в соціальній мережі Х.

Вона висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти, і подякувала рятувальним командам, які працюють над їхнім пошуком.

Як повідомлялося, в Чорному морі, приблизно в 24 км від порту Констанца (Румунія) затонуло торгове судно під прапором Коморських островів, ймовірно після ураження дроном.

Представники Берегової охорони повідомили, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ Румунії беруть участь у пошуково-рятувальній операції з пошуку зниклих осіб після інциденту.

"Торговельне судно зазнало серйозних пошкоджень і перекинулося, що створює безпосередню загрозу затоплення. З 13 осіб, які перебували на борту, десять були врятовані іншим торговельним судном, що знаходилося в цьому районі: дев'ятеро з них – живі, а одна людина загинула. Ще троє людей досі вважаються зниклими безвісти", – заявили представники Берегової охорони.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#єк #румунія #засудження #судно #атака
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