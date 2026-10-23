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САП вимагає визнати необґрунтованими активи екскерівника столичного Управління по боротьбі з наркозлочинністю на майже 4 млн грн

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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в п'ятницю, 23 жовтня, звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на матір колишнього керівника Управління по боротьбі з наркозлочинністю ГУ НП у м. Києві Олександра Дибова.

"Встановлено, що впродовж 2022-2023 років на матір чиновника оформлено автомобіль "Dodge Durango", 2018 р.в., а також земельну ділянку площею 0,1200 га у садівничому товаристві "Гатне-2". Позов мотивовано тим, що фактично ці активи використовував посадовець та його дружина", – повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

Разом з тим, аналізом доходів та видатків представника влади, його близьких осіб було встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів, а також недоцільність придбання цих активів матір'ю поліцейського, яка проживає на окупованій території.

Позов ґрунтується на матеріалах НАБУ, НАЗК та доказах, самостійно зібраних прокурором САП.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #керівник #наркозлочинність #управління
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