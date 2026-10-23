У Чернігові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинула людина, четверо постраждали

Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок ворожого удару по терміналу "Нової пошти" на півночі Чернігова, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення – їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу", – написав Брижинський у Facebook.

За його словами, атаки зазнав термінал "Нової пошти". Згодом очільник МВА уточнив, що внаслідок удару підприємство зазнало руйнувань і попередньо, під завалами перебували люди.