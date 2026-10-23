Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Чернігові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинула людина, четверо постраждали

1 хв читати
Додати як джерело
У Чернігові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинула людина, четверо постраждали
Фото: Нова пошта

Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок ворожого удару по терміналу "Нової пошти" на півночі Чернігова, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення – їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу", – написав Брижинський у Facebook.

За його словами, атаки зазнав термінал "Нової пошти". Згодом очільник МВА уточнив, що внаслідок удару підприємство зазнало руйнувань і попередньо, під завалами перебували люди.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#атака #чернігів #жертви #нп #нова_пошта
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атаку…

Читати
Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати