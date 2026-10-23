В суботу і неділю вдень по Україні очікується 12-17° тепла

Дощі прогнозуються на вихідних у низці областей України, а в західних областях уночі та вранці місцями очікується туман, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 24 жовтня, помірні дощі очікуються в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Уночі місцями невеликий дощ також можливий у Київській і Херсонській областях та в Криму, на решті території опадів не прогнозують.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° тепла, у західних областях – 2-7° тепла, на високогір'ї Карпат – близько 0°. Удень по Україні очікується 12-17° тепла.

У Києві вночі 24 жовтня прогнозують невеликий дощ, удень опадів не буде. Температура вночі становитиме 10-12° тепла, вдень – близько 15°.

У неділю, 25 жовтня, дощі очікуються в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, на решті території України буде без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° тепла, у західних областях – 2-7° тепла, вдень – 12-17°.

У Києві 25 жовтня опадів не очікується. Температура вночі становитиме 10-12° тепла, вдень – близько 15°.

"За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 жовтня найвища температура вдень була 22,8° в 1989р., найнижча вночі -5,0° в 1920р", – зазначається в повідомленні Укргідрометцентру в п'ятницю.