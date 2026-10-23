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Біля берегів Румунії затонуло судно, ймовірно внаслідок удару дрона, один моряк загинув – ЗМІ

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В Чорному морі, приблизно в 24 км від порту Констанца (Румунія) затонуло торгове судно під прапором Коморських островів, ймовірно після ураження дроном, повідомляє Digi 24.

"Екіпаж надіслав сигнал SOS, і румунська влада втрутилася, щоб врятувати моряків. Дев'ятьох з них врятовано, троє вважаються зниклими безвісти, а один загинув", – йдеться в повідомленні.

Представники Берегової охорони повідомили, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ Румунії беруть участь у пошуково-рятувальній операції з пошуку зниклих осіб після інциденту.

"Торговельне судно зазнало серйозних пошкоджень і перекинулося, що створює безпосередню загрозу затоплення. З 13 осіб, які перебували на борту, десять були врятовані іншим торговельним судном, що знаходилося в цьому районі: дев'ятеро з них – живі, а одна людина загинула. Ще троє людей досі вважаються зниклими безвісти", – заявили представники Берегової охорони.

Вони зазначили, що дев'ятьох врятованих осіб згодом перевели на судно Берегової охорони. Наразі судно Берегової охорони разом із судном Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) проводить пошуково-рятувальні операції з метою виявлення та евакуації зниклих осіб. Крім того, вертоліт Генерального інспекторату авіації МВС був попередньо приведений у бойову готовність для надання підтримки операції у разі потреби, однак на даний момент погодні умови не дозволяють провести повітряну операцію.

"Водночас оперативний загін у порту Констанца був переформований і наразі складається з чотирьох карет швидкої допомоги SMURD, однієї мобільної одиниці інтенсивної терапії, двох спеціальних автомобілів для перевезення персоналу та численних постраждалих, а також передового медичного пункту", – додали представники Берегової охорони.

Наголошується, що цей інцидент став черговим у серії нападів, спрямованих останніми тижнями на торгові судна в цьому регіоні. Наразі в Чорному морі дрони атакували 11 суден, з яких сім – поблизу Румунії.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрон #атака #румунія #судно
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