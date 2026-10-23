Україна повернула з РФ ще сімох цивільних, серед них 90-річна жінка та мати з дитиною – Лубінець

Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян у межах домовленостей про взаємне повернення людей, ще сімох громадян РФ доправили до Росії для возз'єднання родин за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних", – написав він у Телеграмі.

Серед повернутих до України – 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров'я обох жінок під час організації повернення їм забезпечили необхідні умови транспортування.

Також в Україну повернули молоду жінку з дитиною, які не могли возз'єднатися з родиною після початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час жінка тимчасово перебувала в Маріуполі, а через бойові дії та подальшу окупацію міста не змогла повернутися до рідних. Перешкодою для повернення стало, зокрема, документування дитини.

За словами Лубінця, мати з дитиною вже перебувають в Україні та потребують психологічної підтримки.

Омбудсмен подякував російській уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій і заявив про намір продовжувати гуманітарну роботу задля повернення українців.