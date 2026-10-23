Росія готує нові провокації, аби дестабілізувати Європу – ГУР

Росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України. Мова йде про спроби дискредитації Сил оборони, а також залякування європейських урядів та суспільств, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав. У московських задумах фігурують різні сценарії – зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, прикордоння з Росією, калінінградський анклав, регіони в державах ЄС з присутнім "русскоязичним насєлєнієм" та спорудами, які контролює кремль, зокрема, мережа об'єктів російської православної церкви та історичні місця, пов'язані з Росією.

Раніше, на початку жовтня 2026 року, ГУР повідомило про наказ російським спецслужбам посилити активність на території ЄС і НАТО – Україна попередила партнерів про відповідні загрози.