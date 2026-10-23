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У Запоріжжі та області внаслідок атак РФ поранені четверо людей – обладміністрація

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У Запоріжжі та області внаслідок атак РФ поранені четверо людей – обладміністрація
Фото: Запорізька ОДА

У Запоріжжі внаслідок атаки російського FPV-дрона поранені двоє людей, ще дві жінки постраждали через удар по Вільнянську, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін (ОВА) у Телеграмі.

У Запоріжжі поранень дістали 55-річні жінка та чоловік: "У 55-річної жінки попередньо діагностували проникаюче поранення живота. У 55-річного чоловіка – поранення ноги".

У Вільнянську внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, який частково зруйновано, а також оселі поруч. Пожежу ліквідували рятувальники. Поранень дістали жінки віком 44 та 63 роки, їм надають медичну допомогу, повідомив Семікін.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #атаки
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