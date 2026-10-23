СБУ та Нацполіція викрили ще 7 схем ухилення від мобілізації, серед фігурантів – клірик і комунальник

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокувала сім нових схем ухилення від мобілізації і затримала 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

"Так, на Київщині викрито підприємця та його спільника, які за гроші організували фіктивне працевлаштування ухилянтів до критично важливого автотранспортного підприємства з подальшим "бронюванням", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За матеріалами справи, ділки "на папері" оформлювали своїх клієнтів водіями вантажівок та логістами, але фактично вони не з'являлися на робочих місцях і не виконували трудових обов'язків.

У Закарпатській області, як інформує СБУ, викрито священнослужителя, який за $15 тис. сприяв незаконному перетину державного кордону військовозобов'язаним до країн Євросоюзу.

"Встановлено, що клірик особисто підказував ухилянтам маршрути перетину кордону через ліс поза пунктами пропуску. Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він супроводжував клієнта до "обхідної" стежки", – уточнюють у відомстві.

У Кропивницькому затримано мешканку Одещини, яка, маючи другу групу інвалідності, за $10 тис. уклала фіктивний шлюб із чоловіком призовного віку, щоб допомогти йому отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

"Після розірвання цього шлюбу жінка планувала укласти наступний за аналогічною схемою", – йдеться в повідомленні.

У Житомирі, як інформують в СБУ, викрито ще двох фігурантів. Ними виявились керівник комунального підприємства, що займається благоустроєм одного із міст області, та його приятель – директор будівельної компанії.

"Разом вони організували незаконне зняття ухилянтів із розшуку ТЦК. Для цього спільники використовували особисті зв'язки у військкоматі. Правоохоронці задокументували скасування розшуку одного з ухилянтів і затримали ділків після одержання грошей за "послугу", – повідомляють в українській спецслужбі.

Крім того, на Вінниччині викрито очільницю лікарні сімейної медицини, яка одночасно є депутаткою місцевої райради, та її спільницю – голову лікарсько-консультативної комісії, які продавали військовозобов'язаним фіктивні медвисновки про поганий стан здоров'я їхніх родичів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.