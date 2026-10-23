Сили оборони уразили пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня уразили пункт управління, місце пуску БпЛА та склади росіян, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу", – наголосили в Генштабі.

Так, українськими підрозділами було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії РФ у районі Донецька.

"Ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", – підкреслили в Генштабі.

Крім того, було уражено пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму, склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області, та склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

Також було завдано удару по району зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області.