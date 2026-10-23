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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра – ОВА

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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в п'ятницю, 23 жовтня, атакували критичну інфраструктуру Дніпра, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #інфраструктура #атака
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