Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра – ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 23 жовтня, атакували критичну інфраструктуру Дніпра, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Ганжа в телеграм-каналі.
Російські окупанти в п'ятницю, 23 жовтня, атакували критичну інфраструктуру Дніпра, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Ганжа в телеграм-каналі.
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