Глава МВС: посилюємо співпрацю з Фінляндією у сфері цивільного захисту

Підписання Меморандуму про співпрацю з фінською компанією, яка спеціалізуються на виробництві швидкозбірних споруд, допоможе віднайти рішення, яких потребують українські громади, зазначає міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в п'ятницю глава МВС повідомив, що під час Українсько-фінського бізнес-форуму, який відбувся за участю президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, разом із фінською компанією Kenno Tech підписано Меморандум про співпрацю.

"Компанія спеціалізується на виробництві швидкозбірних захисних споруд, модульних конструкцій та броньованих контейнерів. Це саме ті швидкі та водночас надійні рішення, яких сьогодні потребують українські громади", – наголосив Вигівський.

Він зазначив, що Фінляндська Республіка є важливим партнером для МВС України.

"Обладнання й техніка, які ми отримали за час повномасштабної війни, щодня використовуються рятувальниками, гвардійцями та прикордонниками", – додав міністр.

Він також висловив вдячність Фінляндії за лідерство в Коаліції укриттів цивільного захисту для України. "До неї вже долучились 12 країн та 4 міжнародні організації. Продовжуємо активну роботу задля розширення Коаліції та залучення ще більшої кількості партнерів", – підсумував глава МВС.