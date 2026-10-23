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Папа Римський відновлюється після операції, але не поїде до Ассізі на запланований захід – Ватикан

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Папа Римський відновлюється після операції, але не поїде до Ассізі на запланований захід – Ватикан
Фото: https://www.vaticannews.va

Папа Римський Лев XIV, який раніше в жовтні переніс операцію, не зможе взяти участь у запланованому форумі в італійському місті Ассізі, повідомили в п'ятницю у Ватикані.

"Папа Римський не зможе бути присутнім на зустрічі "Неозброєний і знезброювальний мир" в Ассізі 27 жовтня", – йдеться в повідомленні пресслужби Святого Престолу.

Водночас у ньому зазначено, що нещодавнє обстеження понтифіка засвідчило, що "післяопераційне відновлення відбувається дуже добре".

Спочатку планувалося, що 27 жовтня понтифік вирушить до Ассізі вертольотом. Однак лікарі порадили поки що не здійснювати таких перельотів.

17 жовтня Папу Римського виписали з лікарні в Римі, де він переніс операцію. Йому зробили операцію з видалення аденокарциноми, яка є найпоширенішим типом раку легенів.

Автор

Редактор · Політичні новини
#здоровя #папа #ватикан
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