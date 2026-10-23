Нацполіція: у Румунії затримали адміністратора мережі вебресурсів із дитячою порнографією

За запитом українських поліцейських у Румунії затримали адміністратора мережі вебресурсів із дитячою порнографією, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в п'ятницю зазначається, що в листопаді минулого року оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими викрили двох адміністраторів мережі вебресурсів із дитячою порнографією. Розслідування проводилося у взаємодії з британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю (National Crime Agency, NCA).

"Одним із фігурантів виявився мешканець Львова, який керував мережею з близько тисячі вебсторінок із забороненим контентом. Для їх функціонування чоловік орендував серверне обладнання", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, оскільки фігурант переховувався за кордоном, слідчі заочно повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України та оголосили в міжнародний розшук.

"Днями чоловіка затримали на території Румунії. Українська сторона направила запит про його екстрадицію", – зазначається в повідомленні.

Правоохоронці також повідомили про нову підозру його раніше затриманому спільнику, який допомагав адмініструвати вебресурси та, за даними слідства, легалізував майже 36 млн злочинних доходів, отриманих у криптовалюті. Для приховування походження коштів чоловік придбав кілька дороговартісних автомобілів, які оформив на матір.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301-1 та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.