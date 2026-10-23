Міноборони планує розпочати вакцинацію військових у навчальних центрах до епідсезону 2026-2027 – Галан

Міністерство оборони України планує розпочати в листопаді вакцинацію військовослужбовців у навчальних центрах у межах підготовки до епідемічного сезону 2026-2027 років, а також забезпечити належні умови для ізоляції та лікування військових із сезонними захворюваннями.

"Від початку осені спільно з ДОЗ МОУ, Командуванням Медичних сил Збройних Сил України та Генеральним штабом ЗСУ ведемо комплексну підготовку до епідсезону 2026-2027 років у навчальних центрах Збройних Сил України", – наголосила заступниця міністра оборони України Любов Галан у дописі у Facebook.

За її словами, серед запланованих заходів також – забезпечення достатньої кількості ізоляторів та місць у стаціонарах шпиталів, а також розгортання телемедичних комплексів для оперативнішої оцінки стану військових із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та виявлення можливих ускладнень, зокрема пневмонії.

"Щороку фіксуємо випадки тяжкого перебігу сезонних захворювань. Дякую Офісу Військового омбудсмана за те, що тривалий час тримаєте цю тему у фокусі", – зазначила Галан.

За її словами, у перспективі стоїть завдання перейти від окремих ініціатив із вакцинації до системи, яка забезпечуватиме військовослужбовцям регулярний захист від інфекційних захворювань.

Для цього Міноборони співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України, Державною установою "Центр громадського здоров'я МОЗ України" та національними експертами з імунізації.