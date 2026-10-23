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Аварійні відключення запроваджені в окремих регіонах – "Укренерго"

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Аварійні відключення запроваджені в окремих регіонах – "Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", – зазначив системний оператор.

Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, доповнили в НЕК. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

В "Укренерго" порадили споживачам стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) своїх регіонів, оскільки ситуація в енергосистемі може змінитися.

#відключення #електроенергія #енергетика
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