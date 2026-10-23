Данія прискорено передала Україні понад 50 тис. боєприпасів для винищувачів F-16 – Міноборони

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тис. боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16, які українські пілоти вже використовують для перехоплення реактивних ударних безпілотників, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

"Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16 в прискореному режимі. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників", – зазначається в повідомленні відомства.

У Міноборони наголошують, що наразі F-16 є одним із найефективніших засобів протидії реактивним ударним безпілотникам типу "Шахед", тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.