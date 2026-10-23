Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Данія прискорено передала Україні понад 50 тис. боєприпасів для винищувачів F-16 – Міноборони

1 хв читати
Додати як джерело
Данія прискорено передала Україні понад 50 тис. боєприпасів для винищувачів F-16 – Міноборони

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тис. боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16, які українські пілоти вже використовують для перехоплення реактивних ударних безпілотників, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

"Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16 в прискореному режимі. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників", – зазначається в повідомленні відомства.

У Міноборони наголошують, що наразі F-16 є одним із найефективніших засобів протидії реактивним ударним безпілотникам типу "Шахед", тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#данія #підтримка #f16 #оборона
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атаку…

Читати
Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати