У Міноборони фіксують випадки втрати зв'язку Starlink на швидкості 161 км/год – джерела

Сили оборони та фахівці Міністерства оборони України продовжують моніторинг роботу ліній Starlink/Starshield і фіксують випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міноборони.

За даними джерел, станом на ранок п'ятниці досі спостерігаються випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год. Співрозмовники агентства зазначають, що підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає.

Своєю чергою, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі не фіксується зняття обмежень Starlink.

"Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень у СтарЛінк. Бувають окремі випадки, коли СтарЛінк може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму СпейсХ, або особливи умови використання , а не зняття обмеження ", – наголосив він в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

Український волонтер Сергій Стерненко написав в соцмережі Х 23 жовтня: ""Деякі підрозділи Збройних сил України повідомили, що послуга відновлена для польотів на швидкостях вище раніше встановлених лімітів. Однак це стосується далеко не всіх місій. Деякі з них були порушені через те, що в певних випадках обмеження залишаються чинними".