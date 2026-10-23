Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Міноборони фіксують випадки втрати зв'язку Starlink на швидкості 161 км/год – джерела

2 хв читати
Додати як джерело
У Міноборони фіксують випадки втрати зв'язку Starlink на швидкості 161 км/год – джерела
Фото: SpaceX

Сили оборони та фахівці Міністерства оборони України продовжують моніторинг роботу ліній Starlink/Starshield і фіксують випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міноборони.

За даними джерел, станом на ранок п'ятниці досі спостерігаються випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год. Співрозмовники агентства зазначають, що підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає.

Своєю чергою, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі не фіксується зняття обмежень Starlink.

"Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень у СтарЛінк. Бувають окремі випадки, коли СтарЛінк може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму СпейсХ, або особливи умови використання , а не зняття обмеження ", – наголосив він в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

Український волонтер Сергій Стерненко написав в соцмережі Х 23 жовтня: ""Деякі підрозділи Збройних сил України повідомили, що послуга відновлена для польотів на швидкостях вище раніше встановлених лімітів. Однак це стосується далеко не всіх місій. Деякі з них були порушені через те, що в певних випадках обмеження залишаються чинними".

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#фронт #ситуація #старлінк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атаку…

Читати
Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати