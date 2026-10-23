СБУ затримала мешканку Донецька-ветеранку армії РФ, яка повернулася в Україну зробити паспорт для виїзду до ЄС

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка в лютому 2022 року вступила до збройних угруповань РФ і воювала проти України.

"Зловмисницю викрили на міжнародному автомобільному пропуску "Доманове", коли вона з території білорусі намагалася потрапити до нашої держави, щоб поновити український закордонний паспорт", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними української спецслужби, після відновлення документа фігурантка сподівалася безперешкодно виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання.

Як з'ясувало розслідування, до початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.

"Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора. У лавах російської армії фігурантка отримала звання "сержант" та перебувала на службі у рашистів до серпня 2024 року", – уточнюють у відомстві.

Згодом після звільнення зі складу збройних угруповань РФ зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС.

Згідно з повідомленням, щоб потрапити до Євросоюзу, жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт, через що вона прибула до нашої держави.

Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії РФ, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.