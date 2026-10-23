Міносвіти оголосило перший конкурс прикладних досліджень і розробок на замовлення бізнесу

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення бізнесу.

"Це абсолютно новий механізм підтримки прикладної науки, за якого тематика досліджень і розробок формується з урахуванням реальних технологічних та виробничих потреб підприємств. Держава на умовах співфінансування підтримуватиме проєкти державних університетів і наукових установ, результати яких мають потенціал практичного впровадження та комерціалізації", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що конкурс передбачає два способи подання заявок: заявка за технічним завданням ініціатора і спільна заявка бізнесу та потенційного виконавця.

У першому випадку наукові команди пропонують рішення на вже сформовані технологічні запити бізнесу.

Зокрема, державний заклад вищої освіти або державна наукова установа, які не мають бізнес-партнера, можуть обрати для виконання технічне завдання бізнесу, яке включене до переліку технічних завдань та тематик за запитом ініціатора, які внесені на конкурс для відбору виконавців, та подати Заявку на запит ініціатора.

У другому випадку, підприємство та державний університет або наукова установа можуть самостійно сформувати спільну тему і подати спільну заявку, яка повинна відповідати пріоритетним напрямам конкурсу.

У відомстві розповіли, що пріоритетними напрямами конкурсу є технології для національної безпеки й оборони, енергетики та енергоефективності, транспортної та ракетно-космічної галузей, авіа- і суднобудування, нових матеріалів і нанотехнологій, агропромислового комплексу, медицини та фармацевтики, чистого виробництва й охорони довкілля, а також інформаційних і комунікаційних технологій та робототехніки.

Загальний обсяг державної фінансової підтримки конкурсу становить 82,7 млн грн. Частка державного фінансування залежатиме від розміру підприємства-партнера: до 65% вартості проєкту – для проєктів, що реалізуються спільно з малим бізнесом; до 60% – для проєктів, що реалізуються спільно з середнім бізнесом; до 50% – для проєктів, що реалізуються спільно з великим бізнесом. Решту забезпечує бізнес-партнер на умовах співфінансування.

Максимальний строк реалізації одного проєкту становить до 18 місяців, а під час оцінювання враховуватимуть, зокрема, унікальність запропонованого рішення, його комерційну придатність, можливість практичного впровадження, рівень технологічної готовності та прогнозований соціально-економічний ефект для України.

Заявки подаються в електронній формі через Національну електронну науково-інформаційну систему за посиланням: https://nauka.gov.ua/information/zb2026/

Кінцевий строк приймання документів на участь у конкурсі 17:00 20 листопада 2026 року.

"Нарешті. Майже 2 роки роботи, від ідеї, розробки нормативки, пошуку фінансування, роботи з бізнесом та науковцями", – прокоментував запуск конкурсу профільний заступник заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в мережі Facebook.