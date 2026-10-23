Гімназію на Черкащині відновили за EUR185 тис. за підтримки ЄІБ

Городецьку гімназію в Черкаській області, пошкоджену в перший день повномасштабного вторгнення РФ, відновили за EUR185 тис. у межах профінансованої групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Програми з відновлення України (URP), повідомила фінустанова.

Зазначається, що група ЄІБ надала на ремонт EUR154 тис., ще EUR31 тис. профінансували з місцевого бюджету.

"Навіть під час війни дітям потрібне місце, де вони можуть зосередитися на навчанні та дивитися в майбутнє. Я радий, що група ЄІБ може допомогти зробити це можливим", – зазначив її віцепрезидент Карл Негаммер.

Гімназія є єдиною школою в с.Городецьке Паланської територіальної громади. У ній навчаються 84 учні, зокрема діти, вимушено переміщені через війну, та учні з особливими освітніми потребами. Штат закладу налічує 27 працівників.

Під час відновлення відремонтували будівлі початкової та середньої школи, замінили покрівлю, утеплили та оновили фасади, встановили енергоефективні вікна й двері, облаштували нову систему блискавкозахисту та впорядкували прилеглу територію.

Роботи тривали понад два роки та завершилися у жовтні 2026 року.

Проєкт реалізували в межах Програми з відновлення України загальним обсягом EUR340 млн, спрямованої на відновлення соціальної інфраструктури.

Загалом у Черкаській області за трьома програмами відновлення групи ЄІБ реалізуються 18 проєктів соціальної інфраструктури, зокрема регіональний центр екстреної медичної допомоги та житло приблизно для 130 внутрішньо переміщених осіб, відкриті раніше у 2026 році.

URP є однією з трьох програм відновлення, які ЄІБ реалізує в Україні, за якими банк вже надав сумарно EUR740 млн на відновлення шкіл, дитсадків, лікарень, житла, систем опалення та водопостачання. Крім того, Європейський Союз надав EUR15 млн грантового фінансування для підтримки реалізації цих програм.