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Поліцейськи Житомирщини затримали 17-річну дівчину, яка допомагала РФ труїти військових – Нацполіція

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Поліцейськи Житомирщини затримали 17-річну дівчину, яка допомагала РФ труїти військових – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Поліцейські Житомирщини затримали 17-річну дівчину, яка, за даними слідства, допомагала ФСБ РФ отруювати українських військових, повідомляє Національна поліція України із посиланням на тво голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе.

"За вказівками російського куратора вона фасувала наркотики та надсилала їх поштою, зазначаючи вигадані дані відправника. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними поліції, організатори зв'язувалися з військовими через Телеграм і пропонували безкоштовні наркотики. "Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону", – зазначається в повідомленні.

В поліції інформують, що від отруєння загинули двоє військових на Житомирщині, які самовільно залишили військові частини.

Розслідуючи ці вбивства, поліцейські встановили інших отримувачів посилок, що дозволило запобігти ще чотирьом убивствам – у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Дівчині повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою та пересиланні наркотиків і психотропних речовин із метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Звертаюся до військових та їхніх близьких. Людина, яка пропонує допомогу, надсилає подарунки чи наполегливо шукає особистої зустрічі, може виконувати завдання ворога. Будьте обережні з новими знайомствами. Не приймайте ліків чи інших препаратів, а також їжі чи напоїв сумнівного походження від малознайомих людей. Якщо вас схиляють щось ужити, тиснуть або погрожують – збережіть листування та повідомте поліцію за номером 102. Звертайтеся і тоді, коли така ситуація стосується вашого побратима: ця інформація може допомогти вчасно запобігти вбивству", – закликає Цуцкірадзе.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#житомирщина #отруєння #військові
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