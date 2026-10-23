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КМДА: через ремонт для відновлення руху поїздів метро на три години перекриють Південний міст у напрямку лівого берега

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КМДА: через ремонт для відновлення руху поїздів метро на три години перекриють Південний міст у напрямку лівого берега

Рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Києва тимчасово перекриють у п'ятницю з 12:00 до 15:00 для проведення ремонтних робіт, необхідних для пришвидшення відновлення руху поїздів на зеленій лінії метро, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На час виконання робіт автобуси №22 та №91 курсуватимуть через Дарницький міст.

"Сьогодні, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", – наголошують в повідомленні відомства.

Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі повідомлять додатково. У КМДА закликали водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #рух #південний_міст
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