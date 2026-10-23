Україна розраховує на підтримку Норвегії у збільшенні запасів ракет-перехоплювачів і боєприпасів для F-16 – Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком шляхи термінового збільшення запасів ракет-перехоплювачів, інтеграцію додаткових ракет у системи протиповітряної оборони NASAMS, а також потреби в боєприпасах для F-16 і переносних зенітних ракетних комплексах (ПЗРК), повідомляє пресслужба Міноборони України в Телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За повідомленням, критичною потребою України наразі є ракети-перехоплювачі, для збільшення запасів яких Україна розраховує на підтримку Норвегії. Сторони також обговорили перебіг реалізації проєкту інтеграції додаткових ракет у системи NASAMS, які перебувають на озброєнні України.

"Одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам є авіація. Тому необхідно продовжувати стабільне постачання боєприпасів до літаків F-16 та нарощування їхніх обсягів. Водночас важливою складовою об'єктового прикриття є ПЗРК. Для посилення протиповітряної оборони Україна потребує додаткових комплексів та ракет до них і розраховує на підтримку Норвегії", – заявив Хмара.