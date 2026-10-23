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У лікарні померла одна з постраждалих внаслідок удару по Лозовій напередодні – Синєгубов

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У лікарні померла одна з постраждалих внаслідок удару по Лозовій напередодні – Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov

Кількість жертв російського удару по ринку в Лозовій зросла до трьох, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У лікарні померла ще одна постраждала. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя, але поранення виявилися надто серйозними... Загалом внаслідок цього теракту загинули троє людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вдень 22 жовтня ЗС РФ завдали удару по ринку в Лозовій, застосувавши "Бандероль". Двоє людей загинули, ще 38 постраждали.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#харківщина #жертви #обстріл
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