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Стерненко: Робота Starlink/Starshield відновлена не для всіх місій, ситуація залишається неясною

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Стерненко: Робота Starlink/Starshield відновлена не для всіх місій, ситуація залишається неясною

Робота супутникових систем Starlink/Starshield для українських військових залишається нестабільною: деякі підрозділи Збройних сил України повідомили про відновлення можливості польотів на швидкостях вище встановлених раніше обмежень, однак це стосується не всіх місій, повідомив український волонтер Сергій Стерненко в соцмережі X.

"Деякі підрозділи Збройних сил України повідомили, що послуга відновлена для польотів на швидкостях вище раніше встановлених лімітів. Однак це стосується далеко не всіх місій. Деякі з них були порушені через те, що в певних випадках обмеження залишаються чинними", – написав він.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас Трамп не підтвердив і не спростував, чи телефонував Маску з цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

Автор

Редактор · Політичні новини
#війна #обмеження #starlink
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