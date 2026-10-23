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Двоє загинули, ще 46 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загинули, ще 46 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 12 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще 46, у тому числі дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Лозова двоє людей загинули, постраждали 38 людей; у м. Харків поранено 47-річну жінку; у м. Ізюм зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка; на трасі Ізюм – Слов'янськ поранено 65-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #харківська #атаки
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