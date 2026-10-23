На Житомирщині через удари РФ по енергетиці знеструмлено понад 900 населених пунктів – ОВА

Російські окупаційні війська в ніч проти п'ятниці завдали чергових ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі Житомирської області, унаслідок чого без світла залишилися сотні міст і сіл, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Протягом ночі, що минула, ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Станом на 7 ранку 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області", – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

За його даними, об'єкти критичної інфраструктури регіону переведено на резервні джерела живлення, в області розгорнуто "Пункти незламності". Унаслідок атаки також пошкоджено шість приватних домоволодінь, постраждалих або загиблих немає.