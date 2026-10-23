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Українському народу потрібна підтримка США, спроби схилити Київ до капітуляції неприпустимі – сенатор Блюменталь

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Українському народу потрібна підтримка США, спроби схилити Київ до капітуляції неприпустимі – сенатор Блюменталь
Фото: Валерія Прощенко

Український народ налаштований продовжувати боротьбу проти російської агресії, проте державі вкрай необхідна подальша допомога з боку Сполучених Штатів, заявив впливовий американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь.

"Хоробрий український народ залишається рішуче налаштованим боротися проти вбивчого вторгнення Путіна – але йому потрібна підтримка США", – написав законодавець у соцмережі X.

Він повідомив, що взяв участь в ефірі телеканалу MSNBC, де обговорив свою нещодавню розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, а також застеріг від тиску на Київ: "Я приєднався до MSNBC, щоб обговорити мою розмову з президентом Зеленським та зусилля адміністрації Трампа змусити Україну до капітуляції".

Сенатор Річард Блюменталь є одним із ключових прихильників надання Україні безпекової допомоги в Сенаті США, неодноразово відвідував Київ під час повномасштабного вторгнення та є співавтором низки двопартійних резолюцій і законопроєктів щодо військової підтримки України та посилення санкцій проти РФ

 

#підтримка #сенат #сша
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