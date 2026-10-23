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В аеропорту Японії під час посадки загорівся український літак Ан-124 "Руслан" – ЗМІ

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В аеропорту Японії під час посадки загорівся український літак Ан-124 "Руслан" – ЗМІ
Фото: https://fl360aero.com/

Вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" української авіакомпанії Antonov Airlines загорівся під час приземлення в міжнародному аеропорту Тюбу Сентрейр поблизу Нагої в Японії, повідомляє японський суспільний мовник NHK із посиланням на Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму країни.

Інцидент стався увечері в четвер, 22 жовтня, близько 19:20 за місцевим часом. Займання виникло в хвостовій частині фюзеляжу під час контакту судна зі злітно-посадковою смугою.

"Вантажний літак ненадовго зупинився на злітно-посадковій смузі, але невдовзі злетів", – ідеться в повідомленні.

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу аеропорту закривали на 15 хвилин – з 19:22 до 19:37. Після обстеження смуги та перевірки заходів безпеки роботу летовища було відновлено в штатному режимі. Про постраждалих унаслідок події не повідомляється.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії наразі розслідує технічні причини інциденту, зокрема роботу допоміжної силової установки літака.

 

#ан124 #інцидент #японія #авіація
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