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Війська РФ майже 20 разів атакували дронами Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено інфраструктуру та житло – ОВА

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Війська РФ майже 20 разів атакували дронами Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено інфраструктуру та житло – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупаційні війська від ранку п'ятниці майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого травмовано двох людей та пошкоджено інфраструктурні й житлові об'єкти, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей постраждали. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками", – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

За його даними, у Дніпрі зафіксовано пошкодження інфраструктури, а в Павлограді зазнали руйнувань адміністративна будівля та приватний житловий будинок.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. У Шахтарській громаді на Синельниківщині постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", – уточнив Ганжа.

 

#дніпропетровщина #поранені #бпла
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