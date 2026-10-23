Сили оборони збили та подавили 140 зі 176 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 140 зі 176 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 23 жовтня (з 18:00 22 жовтня) противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 збито та подавлено 140 дронів (зокрема 68 реактивних), водночас 10 ударних безпілотників залишаються в повітрі.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", – поінформували у відомстві.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.