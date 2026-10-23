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У Слобідському районі Харкова через удар ворожого безпілотника спалахнула пожежа – ОВА

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У Слобідському районі Харкова через удар ворожого безпілотника спалахнула пожежа – ОВА

Російські окупаційні війська вранці у п'ятницю завдали удару безпілотником по Слобідському району Харкова, унаслідок чого спалахнула пожежа, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, зафіксовано ворожий удар по Слобідському району... Внаслідок удару ворожого БпЛА в Слобідському районі спалахнула пожежа", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу на місці влучання. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

 

#харків #удар #бпла
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