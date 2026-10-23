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Окупанти за добу втратили 1830 осіб, 54 артсистеми та понад 2 тис. БПЛА – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1830 осіб, 54 артсистеми та понад 2 тис. БПЛА – Генштаб
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1830 окупантів, знищили 54 артилерійські системи, три бойові броньовані машини, одну РСЗВ, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 2067 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 452 одиниці автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року орієнтовно склали: особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб, танків – 12 439 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 597 (+3) од., артилерійських систем – 51 501 (+54) од., РСЗВ – 2 230 (+1) од., засоби ППО – 1 720 (+1) од., літаків – 449 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземні робототехнічні комплекси – 3 003 (+6) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067) од., крилаті ракети – 5 138 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 166 088 (+447) од., спеціальна техніка – 4 851 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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