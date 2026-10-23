У Сумах через нічну атаку російських безпілотників пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Російські окупаційні війська в ніч проти п'ятниці атакували Суми ударними безпілотниками, унаслідок чого зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та поранення людей, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні вночі ворог атакував Суми ударними БпЛА. Зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його даними, у Ковпаківському районі міста пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. "Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюються. На місцях працюють усі відповідні служби", – додав посадовець.