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У Сумах через нічну атаку російських безпілотників пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

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Російські окупаційні війська в ніч проти п'ятниці атакували Суми ударними безпілотниками, унаслідок чого зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та поранення людей, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні вночі ворог атакував Суми ударними БпЛА. Зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його даними, у Ковпаківському районі міста пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. "Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюються. На місцях працюють усі відповідні служби", – додав посадовець.

 

#бпла #наслідки #суми
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