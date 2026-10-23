Війська РФ масовано атакували ТЕС ДТЕК: станція зупинила виробництво електроенергії, суттєво пошкоджено обладнання

Російські окупаційні війська здійснили черговий масований обстріл однієї з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, унаслідок чого об'єкт повністю припинив генерацію електроенергії, повідомила пресслужба енергохолдингу в телеграм-каналі.

"Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики оперативно розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару та відновлення роботи пошкодженого устаткування після отримання дозволу від служб безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали вже понад 230 ворожих атак.