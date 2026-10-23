23 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами.

Ще сьогодні Міжнародний день снігового барса, День обізнаності про синдром Кабукі, День створення Землі та День організатора ток-шоу, День Моля, День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії.

70 років від початку (23.10-10.11.1956) Угорської революції - повстання угорців проти комуністичного режиму.

Православна церква вшановує пам'ять апостола Якова, брата Господнього.

День 1705 Російська агресія - Day 1705 Russian aggression

День обізнаності про синдром Кабукі

Проводять 23 жовтня з метою підвищення обізнаності про реальне життя людей, які живуть із цим рідкісним захворюванням, та їхніх сімей.

Синдром Кабукі – це захворювання, що характеризується множинними вродженими аномаліями, включно з: типовими рисами обличчя, скелетними аномаліями, легкою або помірною розумовою відсталістю та постнатальним дефіцитом росту.

День створення Землі

Умовна дата на основі хронології Ашшера – це хронологія історії світу XVII століття, сформульована з буквального прочитання Старого Завіту Джеймсом Ашшером, архієпископом Арми і Предстоятелем всієї Ірландії.

Міжнародний день снігового барса

23 жовтня відзначається Всесвітній день снігового барса з метою захисту та збереження снігового барса та інших диких тварин Гімалаїв.

День організатора заходів

день присвячений вшануванню професіоналів, які займаються організацією різноманітних заходів: від весіль і корпоративів до масштабних фестивалів та конференцій.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії – це всесвітній день, присвячений підвищенню обізнаності про смерть, пов’язану з епілепсією, зокрема про раптову несподівану смерть при епілепсії. Цей день створений, щоб пролити світло на найчастішу причину смерті людей з епілепсією, і має на меті розширити можливості людей шляхом підвищення обізнаності та захисту досліджень щодо раптової несподіваної смерті при епілепсії.

День Моля

Свято Mole Day поки що носить неофіційний характер та його відзначають переважно в науковому середовищі хіміків. Цікаво, що подія відзначається саме з 6:02 ранку до 6:02 вечора або, в американському варіанті, 6:02 10/23. Це відповідає числу Авогадро, яке визначає кількість часток в одному молі речовини за всесвітньою системою вимірювань.

Історія свята почалася за ініціативи відомого викладача хімії Мауреса Ойлера, який свого часу працював у середній школі Prairie du Chien штату Вісконсін. На початку 80-х років минулого століття хімік прочитав статтю в науковому журналі The Science Teacher. Натхнений статтею викладач 15 травня 1991 року заснував Національний фонд Дня моля, а пізніше виникло свято 23 жовтня.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Леоніда Леонідовича Лісовського (1866-1934), українського композитора, піаніста, диригента, музикознавця, перекладача, педагога, музичного критика, редактора музичних творів, музично-громадського діяча;

140 років від дня народження Григорія Чижевського (1886-1936), державного та військового діяча, міністра внутрішніх справ УНР, полковника Армії УНР, борця за незалежність України у XX столітті;

120 років від дня народження Джона Віра (справж. - Іван Федорович Вив'юрський) (1906-1983), українського письменника, перекладача, журналіста, літературознавця (Канада);

105 років від дня висвячення (1921) Василя Липківського на Митрополита Київського і всієї України УАПЦ;

90 років від дня народження Тетяни Олексіївни Швачко (1936), української музикознавиці, педагога, театрального критика.

Ще цього дня:

1917 — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва;

1946 — Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 — У столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам’ятника польському полководцю Бему до пам’ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання;

1990 — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем’єр-міністра Масола;

2001 — Компанія Apple представляє перший iPod.

Церковне свято

Апостола Якова, брата Господнього

Яків Заведеєв, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, сином Зеведея і Соломії та братом апостола Іоана.

Яків та Іоан були рибалками і разом зі своїм батьком займалися риболовлею на Генісаретському озері. Яків, разом із Петром і Іоаном, був одним із найближчих учнів Ісуса Христа і був присутнім на багатьох важливих подіях у його житті, таких як Преображення на горі Фавор і Гефсиманська молитва.

Він був одним із перших, хто послідував за Ісусом, і став відомим своєю вірою та відданістю.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія.

З прикмет цього дня:

Святий Яків здавна вважається покровителем бджолярів. А тому йому моляться, щоб отримати великий урожай меду.

Вважається, що 23 жовтня потрібно з’їсти ложку меду – для здоров’я та багатства.

Верба жовтіє і скидає листя — зима прийде рано. Східний або північний вітер — на похолодання. Ранковий туман — віщує сонячну та теплу погоду найближчими днями. Багряний або яскравий захід сонця — на негоду. Високі бур'яни — зима буде сніжною та з частими завірюхами. Бруд і сльота на дорогах — снігу не варто чекати ще приблизно 4 тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчими днями у більшості областей України дощитиме, в суботу місцями туман, температура без змін