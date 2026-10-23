Війська РФ застосували нову модифікацію реактивного дрона-ракети "Герань-5 К5-К" з оптичною навігацією – Флеш

Російські окупаційні війська знову атакували Україну новою модифікацією реактивного засобу ураження "Герань-5" з індексом "К5-К", оснащеною системою оптичної навігації, повідомив фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у фейсбуці.

"На жаль, цей день не обмежився лише новою бюджетною ракетою "Філін". Росія знову атакувала нас новою модифікацією "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Як і у випадку з "Філіном", ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами фахівця, ключовими технічними особливостями оновленої версії ворожого озброєння є інтеграція системи оптичної навігації, а також збільшена дальність, швидкість і висота польоту, що ускладнює роботу мобільних вогневих груп і засобів протиповітряної оборони.

Раніше експерт також зазначав, що противник активізував застосування нової дешевої крилатої ракети "Філін" із дальністю до 1200 км та швидкістю польоту до 800 км/год, намагаючись масштабувати виробництво бюджетного ракетного озброєння з російських комплектуючих.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ZQDowHZe7/