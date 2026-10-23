Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Війська РФ застосували нову модифікацію реактивного дрона-ракети "Герань-5 К5-К" з оптичною навігацією – Флеш

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні війська знову атакували Україну новою модифікацією реактивного засобу ураження "Герань-5" з індексом "К5-К", оснащеною системою оптичної навігації, повідомив фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у фейсбуці.

"На жаль, цей день не обмежився лише новою бюджетною ракетою "Філін". Росія знову атакувала нас новою модифікацією "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Як і у випадку з "Філіном", ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами фахівця, ключовими технічними особливостями оновленої версії ворожого озброєння є інтеграція системи оптичної навігації, а також збільшена дальність, швидкість і висота польоту, що ускладнює роботу мобільних вогневих груп і засобів протиповітряної оборони.

Раніше експерт також зазначав, що противник активізував застосування нової дешевої крилатої ракети "Філін" із дальністю до 1200 км та швидкістю польоту до 800 км/год, намагаючись масштабувати виробництво бюджетного ракетного озброєння з російських комплектуючих.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ZQDowHZe7/

#флеш #герань5 #озброєння #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати