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Фінляндія безоплатно передасть Укрзалізниці 10 локомотивів для забезпечення руху в умовах атак на енергетику – Калашник

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Фінляндія безоплатно передасть АТ "Укрзалізниця" 10 локомотивів та комплектуючі до них для підтримки стабільності перевезень на тлі постійних російських ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у телеграм-каналі в четвер.

Відповідну угоду було підписано під час пленарного засідання Українсько-фінського бізнес-форуму за участі Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Сергія Корецького, Прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо та представників бізнес-спільноти Фінляндії.

"Ця допомога особливо важлива зараз, коли Росія системно та цілеспрямовано атакує наш локомотивний парк. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 300 – тепловози. Їх ремонт потребує значних коштів і часу, а частину відновити неможливо. Тому маємо оперативно поповнювати парк, щоб забезпечувати перевезення людей і вантажів", – йдеться у відомстві.

Міністр підкреслив, що передані локомотиви здатні працювати автономно без живлення від контактної мережі, що критично необхідно за умов перебоїв з електропостачанням для забезпечення евакуації цивільних, пасажирського сполучення, доставки гуманітарних вантажів та безперебійного експорту.

Він також додав, що Україна наразі формує ширшу міжнародну коаліцію для поповнення залізничного тягового складу, започатковану в межах домовленостей саміту "Карпатська вісімка" щодо передачі вживаних локомотивів країнами-партнерами.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/11367

#укрзалізниця #локомотиви #фінляндія
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