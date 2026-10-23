Nokia та ICEYE підписали меморандум із Міноборони України щодо розробки суверенного супутникового зв'язку

Фінські технологічні компанії Nokia та ICEYE уклали меморандум про наміри з Міністерством оборони України з метою розробки безпечної та суверенної системи супутникового зв'язку для потреб української оборони, повідомили компанії у спільній заяві.

"Через цей Меморандум про наміри ми разом з Україною та ICEYE дослідимо, як надійні, суверенні супутникові комунікації можуть посилити стійкість держави та надати їй повний контроль над зв'язністю, від якої вона залежить", – зазначається в релізі компаній.

Як наголошується, супутникові мережі покликані забезпечити захищене з'єднання та підтримувати роботу військ в умовах, коли наземна телекомунікаційна інфраструктура виведена з ладу ворожими ударами або засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше в жовтні ICEYE та Nokia оголосили про стратегічне партнерство для створення систем широкосмугового зв'язку на низькій навколоземній орбіті (LEO), орієнтованих на урядові потреби – від оборони й охорони кордонів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Комплекс базується на перевірених європейських розробках і передбачає збереження державою повного суверенного контролю над орбітальними апаратами, наземними станціями управління та абонентськими терміналами.

Крім того, компанія ICEYE від 2022 року постачає Україні радіолокаційні розвідувальні дані зі своїх SAR-супутників, а на початку 2026 року сторони додатково розширили масштаби взаємодії в галузі космічної розвідки.

Джерела:

https://www.iceye.com/newsroom/press-releases/iceye-and-nokia-partner-with-the-ministry-of-defence-of-ukraine-to-develop-sovereign-satcom-capability

https://x.com/nokia/status/2113328106412888340?s=20