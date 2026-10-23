Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Nokia та ICEYE підписали меморандум із Міноборони України щодо розробки суверенного супутникового зв'язку

1 хв читати
Додати як джерело

Фінські технологічні компанії Nokia та ICEYE уклали меморандум про наміри з Міністерством оборони України з метою розробки безпечної та суверенної системи супутникового зв'язку для потреб української оборони, повідомили компанії у спільній заяві.

"Через цей Меморандум про наміри ми разом з Україною та ICEYE дослідимо, як надійні, суверенні супутникові комунікації можуть посилити стійкість держави та надати їй повний контроль над зв'язністю, від якої вона залежить", – зазначається в релізі компаній.

Як наголошується, супутникові мережі покликані забезпечити захищене з'єднання та підтримувати роботу військ в умовах, коли наземна телекомунікаційна інфраструктура виведена з ладу ворожими ударами або засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше в жовтні ICEYE та Nokia оголосили про стратегічне партнерство для створення систем широкосмугового зв'язку на низькій навколоземній орбіті (LEO), орієнтованих на урядові потреби – від оборони й охорони кордонів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Комплекс базується на перевірених європейських розробках і передбачає збереження державою повного суверенного контролю над орбітальними апаратами, наземними станціями управління та абонентськими терміналами.

Крім того, компанія ICEYE від 2022 року постачає Україні радіолокаційні розвідувальні дані зі своїх SAR-супутників, а на початку 2026 року сторони додатково розширили масштаби взаємодії в галузі космічної розвідки.

Джерела:

https://www.iceye.com/newsroom/press-releases/iceye-and-nokia-partner-with-the-ministry-of-defence-of-ukraine-to-develop-sovereign-satcom-capability

https://x.com/nokia/status/2113328106412888340?s=20

#iceye #nokia #фінляндія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати