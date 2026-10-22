Маск зняв швидкісні обмеження для Starlink в Україні – Трамп

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск скасував швидкісні обмеження для військової версії супутникового зв'язку Starlink в Україні, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка українського суспільного мовника "Суспільне" у Вашингтоні.

Водночас американський лідер ухилився від прямої відповіді на запитання щодо того, чи звертався він до Маска з особистим телефонним дзвінком із цією вимогою, відмовившись розкривати деталі своєї персональної комунікації з бізнесменом.

Раніше за інформацією The Wall Street Journal, Трамп провів телефонну розмову з Ілоном Маском і закликав його скасувати ліміти на швидкість роботи Starlink в Україні. За даними американських та українських офіційних осіб, після цієї розмови система почала працювати стабільніше, а штучне обмеження швидкості на рівні близько 100 миль/год (приблизно 160 км/год) раніше блокувало ефективне застосування українських ударних безпілотників і реактивних дронів-перехоплювачів.

Джерело: https://t.me/suspilnenews/78040