Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворожі БпЛА атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтаві, попередньо без постраждалих – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Російські безпілотники атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтаві, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич телеграм-каналі

"У Полтаві БпЛА ворога атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі.

На місці події працюють профільні служби, фахівці встановлюють обсяги можливих руйнувань і перевіряють вплив удару на рух поїздів.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35132

#полтава #залізниця #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати