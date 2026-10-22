Ворожі БпЛА атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтаві, попередньо без постраждалих – ОВА

Російські безпілотники атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтаві, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич телеграм-каналі

"У Полтаві БпЛА ворога атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі.

На місці події працюють профільні служби, фахівці встановлюють обсяги можливих руйнувань і перевіряють вплив удару на рух поїздів.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35132