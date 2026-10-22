Путін підтвердив слова представників США щодо готовності РФ відновити тристоронні контакти

Глава Кремля Володимир Путін підтвердив, що під час переговорів із представниками президента США, які відбулися 21 жовтня, Росія погодилася відновити тристоронні переговори між РФ, США та Україною.

"Метою цих переговорів буде обговорення питання забезпечення безпеки України та Росії після укладення мирних угод", – сказав Путін в інтерв'ю автору програми "Москва. Кремль. Путін" ІС "Вести" Павлу Зарубіну.

Глава Кремля наголосив, що це мають бути мирні угоди "в їхньому остаточному варіанті, а не в результаті припинення бойових дій на якийсь короткий проміжок часу".

Путін також погодився з тим, що переговори про гарантії безпеки для України та Росії мають включати обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки.

"Представник адміністрації США звернув увагу на те, що, якщо ми будемо обговорювати питання, пов'язані із забезпеченням безпеки в майбутньому як для України, так і для Росії, то, природно, доведеться говорити й про архітектуру європейської безпеки. Загалом я теж з цим згоден", – сказав глава Кремля.

"Побачимо, як розвиватиметься ситуація найближчими днями", – додав він.