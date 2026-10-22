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Канада та Туреччина започаткували стратегічне партнерство у сфері оборони, енергетики та торгівлі – прем'єр-міністр Карні

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосили про запуск двостороннього стратегічного партнерства, спрямованого на розвиток співробітництва в енергетичній, оборонній та економічній сферах.

"Сьогодні ми з президентом Ердоганом започаткували нове Стратегічне партнерство Канада-Туреччина, щоб створити масштабні нові можливості для наших народів", – написав Карні у соцмережі X у четвер.

За його словами, співпраця охоплюватиме енергетичний сектор, видобувну промисловість, кліматичні ініціативи, а також питання безпеки й оборони. "Ми поглиблюємо наші зв'язки, щоб протистояти спільним загрозам і відкривати нові ринки для наших працівників та бізнесу. Це амбітне партнерство заради більш безпечного та квітучого майбутнього", – наголосив глава канадського уряду.

Україна має тісні торгово-економічні зв'язки з обома державами: угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) діє ще з 2017 року (з подальшою модернізацією), тоді як угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною офіційно набула чинності у 2026 році, суттєво розширивши доступ українських товарів на ринки обох стратегічних партнерів.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/2113324069504610709?s=20

#туреччина #канада #економіка #партнерство
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