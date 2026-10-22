Кількість загиблих унаслідок удару РФ по приватному будинку в Запоріжжі зросла до трьох – ОВА

Кількість жертв російського удару по житловому будинку в Запоріжжі збільшилася до трьох осіб, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у четвер увечері.

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до трьох. Загинула також 69-річна жінка", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в четвер російські війська завдали удару по приватному будинку в Запоріжжі. Спочатку повідомлялося про двох загиблих – подружню пару (37-річного чоловіка та 38-річну жінку).