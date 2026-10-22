Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський заявив про намір посилити столичну владу та прискорити вирішення питань безпеки Києва

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський заявив про намір посилити столичну владу та прискорити вирішення питань безпеки Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустрічі з представниками різних сфер спрямовані на посилення Києва та прискорення роботи над питаннями безпеки столиці.

"Мій діалог з тими чи іншими людьми – це посилення столиці. Ти ще спробуй змусь людей побудувати кабінет. Я хочу побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ, а не те, що там хтось за щось бореться", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент зазначив, що проводить різні консультації, зокрема з представниками бізнесу та безпекової сфери, частина зустрічей відбувається непублічно.

Зеленський також наголосив, що питаннями постачання, можливостей і логістики мають займатися місцеві органи влади, однак у певних ситуаціях їм може бракувати ресурсів.

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#київ #влада #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фін…

Читати